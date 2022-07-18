Фінансовий комітет Ради підтримав розширення повноважень НБУ під час воєнного стану

Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної ради України рекомендувати парламенту прийняти законопроект №7465-1. Проект стосується особливостей діяльності фінансового сектору у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову коміетету Данила Гетманцева у Telegram.

Нагадаємо, Верховна рада 9 липня ухвалила в першому читанні законопроект про списання боргів за кредитам на майно громадян, знищене під час війни.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.