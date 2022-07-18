Фінансовий комітет Ради підтримав розширення повноважень НБУ під час воєнного стану
Фото: НБУ отримає додаткові повноваження (Віталій Носач, РБК-Україна)
Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної ради України рекомендувати парламенту прийняти законопроект №7465-1. Проект стосується особливостей діяльності фінансового сектору у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову коміетету Данила Гетманцева у Telegram.
Проект передбачає:
- - надання Національному банку України право вести рахунки державних органів, призначені для забезпечення потреб держави у відсічі збройної агресії проти України, а також для благодійних пожертв та гуманітарної допомоги;
- - доповнення функції НБУ щодо участі в організаційно-правових заходах щодо охорони державної таємниці;
- - наділення спостережній раді кредитної спілки протягом дії воєнного стану в Україні повноваженнями приймати рішення щодо тимчасового зупинення діяльності;
- - надання права Фонду гарантування вкладів фізичних осіб приймати свої нормативно-правові акти за спрощеною процедурою для виведення неплатоспроможних банків з ринку та ліквідації банків в умовах воєнного стану;
- - часткове відновлення подання піднаглядними Національному банку України та Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку особами звітності (іншої, ніж фінансова та аудиторська), іншої інформації і документів та оприлюднення цієї звітності.
Нагадаємо, Верховна рада 9 липня ухвалила в першому читанні законопроект про списання боргів за кредитам на майно громадян, знищене під час війни.
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