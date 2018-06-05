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Интервью

Финансовые услуги останутся "национальным приоритетом" после Brexit, - министр финансов Британии

НовостиФинансы    05.06.2018 - 13:33
Фото: Джон Глен (gov.uk)
Фото: Джон Глен (gov.uk)

Великобритания останется крупнейшим финансовым центром ЕС

Предоставление финансовых услуг останется приоритетным направлением Великобритании после выхода из Евросоюза. Об этом сказал британский министр финансов Джон Глен, сообщает Reuters.

"Мой приоритет заключается в обеспечении того, чтобы финансовые услуги оставались национальным приоритетом в устойчивой перспективе", - сказал Глен.

Британия, крупнейший финансовый центр Европейского Союза, покидает блок в марте следующего года, поднимая вопросы о способности банков, страховщиков и управляющих активами в Соединенном Королевстве продолжать обслуживать клиентов в ЕС.

Некоторые законодатели, выступающие в защиту Brexit, говорят, что если Великобритания не получит хорошую торговую сделку с ЕС, она должна облегчить банковские правила, чтобы позволить финансовому району города Лондона опережать пакет.

"Британия должна была выручить банки во время финансового кризиса 2007-2009 годов… более жесткие правила, введенные с тех пор, были одобрены международным сообществом", - напомнил министр, отметив, что Британия продала свою часть акций в Royal Bank of Scotland (RBS.L) во вторник (5 июня).

"Мы являемся свидетелями триумфального возвращения степени дисциплины и надежного регулирования, работающего в тандеме с постоянно динамичным рынком", - сказал Глен.

Министр подчеркнул, что Британия не должна забывать, что главной целью регулирования является защита финансовой стабильности и защита налогоплательщиков от необходимости бороться с неудачами.

Сегодня банки, страховщики и управляющие активами с европейскими базами в Великобритании перемещают деятельность и сотрудников из Лондона в центры в ЕС.

Глен сказал, что в интересах Британии и ЕС не исключать финансовые услуги из будущих торговых отношений после Brexit.

Но пока Брюссель указал, что финансовые услуги Великобритании, скорее всего, получат такую же ограниченность доступа на рынки, что и другие страны, не входящие в ЕС, такие как Соединенные Штаты и Сингапур.

Министр пообещал, что обеспечит, чтобы Лондон оставался одним из крупнейших глобальных центров торговли и клиринговых производных.

Деривативная индустрия в Европе, где доминирует Лондон, обеспокоена тем, что ЕС усилит давление на продвижение клиринга контрактов, заключенных в евро, из Великобритании на континент.

FIA опубликовала опрос 15 участников рынка, на долю которых приходится основная часть объема клиринга в ЕС. Результат опроса показали, что исполнительная Европейская комиссия ЕС должна подтвердить, позволит ли блок продолжать очищать производные финансовые инструменты в клиринговых палатах в Великобритании после того, как он покинет ЕС в марте следующего года.

"Этот обзор показывает, что значительная неопределенность остается среди клиринговых фирм в отношении среды регулирования Великобритании и ЕС после Brexit", - говорится в заявлении FIA.

FIA, чья европейская база находится в Лондоне, объявила о том, что она открыла офис в Брюсселе, чтобы обеспечить твердую почву для работы с законодателями ЕС и регулирующими органами после Brexit.

Напомним, британские депутаты на следующей неделе (12 июня) рассмотрят ключевые поправки к законопроекту о Brexit.

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Теги публикации: Великобритания, Brexit  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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