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Парламент Британии рассмотрит ключевые поправки к законопроекту о Brexit

НовостиПолитика    04.06.2018 - 20:49
Фото: Brexit (pixabay.com)
Фото: Brexit (pixabay.com)

12 июня в течение всего дня Палата общин (нижняя палата парламента) должен принять или отклонить 15 поправок, внесенных Палатой лордов к законопроекту о Brexit

Британские депутаты на следующей неделе рассмотрят ключевые поправки к законопроекту о Brexit. Об этом сообщает AFP.

Как сообщается, 12 июня в течение всего дня Палата общин (нижняя палата парламента) должен принять или отклонить 15 поправок, внесенных Палатой лордов к законопроекту о Brexit.

Среди изменений, которые правительство будет стремиться отменить, является предоставление парламенту права решить, что произойдет, если Великобритания не сможет согласовать условия ее выхода из ЕС.

Другие поправки к законопроекту ЕС приведут к тому, что британская экономика будет тесно привязана к блоку, вопреки политики премьер-министра Терезы Мэй, которая заявила о выходе после Brexit как с единого рынка ЕС, так и таможенного союза.

Также отмечается, что среди прочего в поправках предлагается продлить членство страны в общем рынке ЕС или не дать правительству возможности самостоятельно модифицировать европейские законы под нужды Британии с помощью подзаконных актов, минуя парламент.

После согласования обеими палатами парламента документ должна утвердить королева Британии.

Напомним, что вчера, 3 июня 2018 года, министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид заявил, что Великобритания до ближайшего саммита Европейского союза в июне выдвинет новые предложения по вопросам выхода страны из ЕС (Brexit).

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Теги публикации: Великобритания  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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