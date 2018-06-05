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Фінансові послуги залишаться "національним пріоритетом" після Brexit, - міністр фінансів Британії

НовиниФінанси    05.06.2018 - 13:33
Фото: Джон Глен (gov.uk)
Фото: Джон Глен (gov.uk)

Великобританія залишиться найбільшим фінансовим центром ЄС

Надання фінансових послуг залишиться пріоритетним напрямком Великобританії після виходу з Євросоюзу. Про це сказав британський міністр фінансів Джон Глен, повідомляє Reuters.

"Мій пріоритет полягає в забезпеченні того, щоб фінансові послуги залишалися національним пріоритетом у стійкій перспективі", - сказав Глен.

Британія, найбільший фінансовий центр Європейського Союзу, залишає блок в березні наступного року, піднімаючи питання про здібності банків, страховиків і керуючих активами в Сполученому Королівстві продовжувати обслуговувати клієнтів в ЄС.

Деякі законодавці, які виступають на захист Brexit, кажуть, що якщо Великобританія не отримає хорошу торговельну угоду з ЄС, вона має полегшити банківські правила, щоб дозволити фінансовому району міста Лондон випереджати пакет.

"Британія повинна була виручити банки під час фінансової кризи 2007-2009 років... більш жорсткі правила, введені з тих пір, були схвалені міжнародним співтовариством", - нагадав міністр, зазначивши, що Британія продала свою частину акцій Royal Bank of Scotland (RBS.L) у вівторок (5 червня).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Ми є свідками тріумфального повернення ступеня дисципліни і надійного регулювання, що працює в тандемі з постійно динамічним ринком", - сказав Глен.

Міністр підкреслив, що Британія не повинна забувати, що головною метою регулювання є захист фінансової стабільності та захист платників податків від необхідності боротися з невдачами.

Сьогодні банки, страховики та керуючі активами з європейськими базами у Великобританії переміщують діяльність і співробітників з Лондона в центри в ЄС.

Глен сказав, що в інтересах Британії та ЄС не виключати фінансові послуги з майбутніх торговельних відносин після Brexit.

Але поки Брюссель вказав, що фінансові послуги Великобританії, швидше за все, отримають таку ж обмеженість доступу на ринки, що й інші країни, що не входять в ЄС, такі як Сполучені Штати і Сінгапур.

Міністр пообіцяв, що забезпечить, щоб Лондон залишався одним з найбільших глобальних центрів торгівлі та клірингових похідних.

Деривативні індустрія в Європі, де домінує Лондон, стурбована тим, що ЄС посилить тиск на просування клірингу контрактів, укладених в євро, з Великобританії на континент.

FIA опублікувала опитування 15 учасників ринку, на частку яких припадає основна частина обсягу клірингу в ЄС. Результат опитування показали, що виконавча Європейська комісія ЄС повинна підтвердити, чи дозволить блок продовжувати очищати похідні фінансові інструменти у клірингових палатах у Великобританії після того, як він покине ЄС в березні наступного року.

"Цей огляд показує, що значна невизначеність залишається серед клірингових фірм щодо середовища регулювання Великобританії та ЄС після Brexit", - йдеться в заяві FIA.

FIA, чия європейська база знаходиться в Лондоні, оголосила про те, що вона відкрила офіс у Брюсселі, щоб забезпечити твердий грунт для роботи з законодавцями ЄС і регулюючими органами після Brexit.

Нагадаємо, британські депутати наступного тижня (12 червня) розглянуть ключові поправки до законопроекту про Brexit.

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Теги публікації: Великобритания, Brexit  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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