Финансовые аналитики рассказали, почему гривна в ближайшее время будет ослабевать

Возобновление девальвационного давления на гривну связано, в частности, с ухудшением рыночных ожиданий

Самым главным фактором возобновления девальвационного давления на гривну является то, что Украина до сих пор так и не смогла заручиться внешним финансированием со стороны Международного валютного фонда (МВФ) для прохождения крупных выплат по государственному долгу. Об этом сообщают финансовые аналитики, опрошенные РБК-Украина, говорится в материале: "Доллар берет верх: из-за чего девальвирует гривна и что ждет валютный рынок к осени".

Так, по словам главного экономист "Альфа-Банк Украина" Алексея Блинова, самым главным фактором возобновления девальвационного давления на гривну является то, что Украина до сих пор так и не смогла заручиться внешним финансированием со стороны Международного валютного фонда для прохождения крупных выплат по государственному долгу, а время на это практически истекло.

Кроме сугубо украинских факторов, влияющих на динамику обменного курса, аналитики указывают на ряд внешних причин, почему гривна может дальше слабеть, а доллар укрепляться. К примеру, если Федеральная резервная система США в третий раз за год повысит базовую ставку. Это может случиться уже сегодня, 31 июля, на очередном заседании ФРС.

Так, по мнению руководителя аналитического подразделения группы ICU Александра Вальчишена, несмотря на ожидания повышения ставки ФРС США, доллар сейчас находится в позиции, когда может "снова ослабеть или, по крайней мере, не расти".

Еще одна возможная причина, почему гривна не будет укрепляться в краткосрочной перспективе, связана с ухудшением ценовой конъюнктуры для Украины на внешних рынках.

Как пояснил член Украинского общества финансовых аналитиков Виталий Шапран, сталь и железорудное сырье по ценам так и не восстановились после Рамадана.

"Очевидно, на рынок давят последствия торговой войны между США и КНР, а вот цены на наш основной импорт - нефть, растут. Также за последние две недели заметно упала стоимость кукурузы на мировых рынках. За последние два месяца мы как бы растянулись на шпагате между экспортом и импортом, это привело к отрицательному сальдо торгового баланса, и это же видят держатели ОВГЗ", - говорит аналитик.

Шапран также отметил, что поводов для укрепления гривны сейчас все меньше.

По его словам, если это и случится, то скорее в виде временных колебаний, а не как ярко выраженный тренд.

"Если гривна удержится до конца августа в коридоре 26-27 гривен за доллар, то это уже будет фактором стабильности, который заслуживает позитивной оценки", - считает Шапран.

Отметим, Национальный банк Украины на 31 июля 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем незначительно укрепил курс гривны до 26,76 гривен за доллар.

Напомним, ранее сообщалось, что падение курса гривны на валютном рынке связано, в частности, с ростом спроса на валюту у нерезидентов, которым Министерство финансов Украины на прошлой неделе погасило выпуск гривневых Облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).