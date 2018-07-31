Аналитики рассказали, что повлияло на рост курса доллара к гривне

Гривна в 2018 году стала терять позиции на валютном рынке раньше, чем предыдущие несколько лет

Падение курса гривны на валютном рынке связано, в частности, с ростом спроса на валюту у нерезидентов, которым Министерство финансов Украины на прошлой неделе погасило выпуск гривневых Облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Об этом сообщают финансовые аналитики, опрошенные РБК-Украина, говорится в материале: "Доллар берет верх: из-за чего девальвирует гривна и что ждет валютный рынок к осени".

Как сообщают аналитики, во-первых, растет спрос на валюту у нерезидентов, которым Минфин на прошлой неделе погасил выпуск гривневых ОВГЗ.

В частности, в начале года нерезиденты активно покупали гривневые облигации, продавая валюту на межбанке. Это позволило гривне укрепиться в ускоренном темпе с января по март. Теперь нерезиденты оказывают обратный эффект на рынок, покупая валюту за полученную от Минфина гривну.

"Бумаги погашаются и инвесторы предпочитают фиксировать прибыль и выводить инвестиции. Также участники рынка подстраиваются под сезонные колебания курса и начинают на них реагировать заранее, что естественным образом сказывается на рынке", - пояснил РБК-Украина начальник отдела продаж казначейских продуктов ОТП Банка Юрий Крохмаль.

Вместе с тем, по словам члена Украинского общества финансовых аналитиков Виталия Шапрана, на украинском рынке очень мало инструментов с низкими кредитными рисками, чтобы удерживать валюту внутри страны.

"Кроме ОВГЗ и облигаций "Кредобанка", на рынке нет нормальных инструментов, их нет даже в ближайшей перспективе. Раз удерживать нечем, а торговый баланс отрицательный, нас уже записали в группу стран со слабой валютой, и процесс оттока стартовал раньше, чем обычно у нас пропадает фактор сезонного затишья", - пояснил Шапран.

Еще одна причина, как отмечают финансовые аналитики, повлиявшая на ослабление гривны, связана с возмещением НДС бизнесу.

Отметим, Национальный банк Украины на 31 июля 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем незначительно укрепил курс гривны до 26,76 гривен за доллар.