НБУ на 31 июля укрепил курс гривны до 26,76 грн/доллар

Евро подорожал до 31,26 гривен/евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 31 июля 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем незначительно укрепил курс гривны до 26,76 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальные курсы валют установлены на таком уровне:

2675,5214 гривны за 100 долларов (-0,6292);

3126,0792 гривны за 100 евро (+15,0541);

4,2617 гривны за 10 рублей (+0,012).

Скриншот (bank.gov.ua)

Торги по доллару сегодня, 30 июля, закрылись в диапазоне 26,8300-26,8700, евро 31,4179-31,4620 грн/евро, российский рубль 0,4307-0,4316 грн/рубль.

В обменных пунктах Украины сегодня, 30 июля 2018 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим торговым днем снизился на 3 копейки - до 26,92 гривен за доллар, в покупке курс доллара не изменился - 26,66 гривен за доллар. По сравнению с данными 27 июля курс евро в продаже снизился на 3 копейки - до 31,50 гривен за евро.