Фінансові аналітики розповіли, чому гривня найближчим часом буде слабшати

Відновлення девальваційного тиску на гривню пов'язано, зокрема, з погіршенням ринкових очікувань

Найголовнішим чинником відновлення девальваційного тиску на гривню є те, що Україна досі так і не змогла заручитися зовнішнім фінансуванням з боку Міжнародного валютного фонду (МВФ) для проходження великих виплат по державному боргу. Про це повідомляють фінансові аналітики, опитані РБК-Україна, йдеться в материалі: "Долар бере верх: у зв'язку з чим девальвує гривня і що чекає валютний ринок восени".

Так, за словами головного економіста "Альфа-Банк Україна" Олексія Блінова, найголовнішим чинником відновлення девальваційного тиску на гривню є те, що Україна досі так і не змогла заручитися зовнішнім фінансуванням з боку МВФ для проходження великих виплат за державним боргом, а час на це практично минув.

Крім суто українських чинників, що впливають на динаміку обмінного курсу, аналітики вказують на низку зовнішніх причин, чому гривня може далі падати, а долар зміцнюватиметься. Приміром, якщо Федеральна резервна система США в третій раз за рік підвищить базову ставку. Це може статися вже сьогодні, 31 липня, на черговому засіданні ФРС.

Так, на думку керівника аналітичного підрозділу групи ICU олександра Вальчишена, незважаючи на очікування підвищення ставки ФРС США, долар зараз перебуває в позиції, коли може "знову ослабнути або, принаймні, не рости".

Ще одна можлива причина, чому гривня не буде зміцнюватися в короткостроковій перспективі, пов'язана з погіршенням цінової кон'юнктури для України на зовнішніх ринках.

Як пояснив член Українського товариства фінансових аналітиків Віталій Шапран, сталь і залізорудну сировину за цінами, так і не відновилися після Рамадану.

"Очевидно, на ринок тиснуть наслідки торговельної війни між США і КНР, а от ціни на наш основний імпорт - нафту, зростають. Також за останні два тижні помітно впала вартість кукурудзи на світових ринках. За останні два місяці ми як би розтягнулися на шпагаті між експортом та імпортом, це призвело до негативного сальдо торгового балансу, та це ж бачать власники ОВДП", - говорить аналітик.

Шапран також зазначив, що підстав для зміцнення гривні зараз все менше.

За його словами, якщо це і станеться, то швидше у вигляді тимчасових коливань, а не як яскраво виражений тренд.

"Якщо гривня втримається до кінця серпня в коридорі 26-27 гривень за долар, то це вже буде фактором стабільності, який заслуговує позитивної оцінки", - вважає Шапран.

Зазначимо, Національний банк України на 31 липня 2018 року по порівнянні з попереднім банківським днем трохи укріпив курс гривні до 26,76 гривень за долар.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що падіння курсу гривні на валютному ринку пов'язано, зокрема, із зростанням попиту на валюту у нерезидентів, з якими Міністерство фінансів України минулого тижня погасило випуск гривневих Облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).