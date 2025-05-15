Фінансовий сектор готується до змін: Рада з фінансової стабільності схвалила рішення

Рада з фінансової стабільності на засіданні 13 травня зосередилася на підготовці до восьмого перегляду програми з МВФ і ухвалила низку рішень.

По-перше, схвалено зміни до Стратегії розвитку фінансового сектору, зокрема:

нові заходи щодо регулювання Фонду розвитку підприємництва, розвитку іпотеки, стійкості критичної інфраструктури та цифрової операційної безпеки;

оновлення кроків для розвитку ринків капіталу, включно з консолідацією інфраструктури та залученням іноземних інвесторів;

розширення цілі "Фінансова система працює на відновлення та інтеграцію до ЄС" через нову ініціативу з євроінтеграції фінансового сектору.

По-друге, оновлено Стратегію розвитку кредитування з урахуванням програми Ukraine Facility - зокрема, щодо ринку непрацюючих кредитів (NPL) і залучення іноземних інвесторів.

По-третє, схвалено концепцію Стратегії розвитку іпотеки, над якою працюватиме Комітет з фінансового розвитку при РФС разом із експертами МВФ.

Оновлені документи буде оприлюднено після затвердження.