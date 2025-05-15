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Финансовый сектор готовится к изменениям: Совет по финансовой стабильности одобрил решение

Фото: в Украине изменят Стратегии развития финансового сектора (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Евроинтеграция, ипотека, инвесторы: Украина обновляет финансовую политику в соответствии с новыми вызовами и целями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Совет по финансовой стабильности на заседании 13 мая сосредоточился на подготовке к восьмому пересмотру программы с МВФ и принял ряд решений.

Во-первых, одобрены изменения в Стратегию развития финансового сектора, в частности:

  • новые меры по регулированию Фонда развития предпринимательства, развития ипотеки, устойчивости критической инфраструктуры и цифровой операционной безопасности;
  • обновление шагов для развития рынков капитала, включая консолидацию инфраструктуры и привлечение иностранных инвесторов;
  • расширение цели "Финансовая система работает на восстановление и интеграцию в ЕС" через новую инициативу по евроинтеграции финансового сектора.

Во-вторых, обновлена Стратегия развития кредитования с учетом программы Ukraine Facility - в частности, относительно рынка неработающих кредитов (NPL) и привлечения иностранных инвесторов.

В-третьих, одобрена концепция Стратегии развития ипотеки, над которой будет работать Комитет по финансовому развитию при РФС вместе с экспертами МВФ.

Обновленные документы будут обнародованы после утверждения.

 

 

РФС

Напомним, Совет по финансовой стабильности в июле 2023 года одобрил обновленную Стратегию развития финансового сектора Украины.

Совет по финансовой стабильности создан в марте 2015 года указом президента Украины и является форумом для профессионального обсуждения системных рисков, угрожающих финансовой стабильности государства. В него входят руководители НБУ, Минфина и финансовых институтов.

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