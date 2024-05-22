Фінансові керівники G7 спробують узгодити позицію щодо російських активів, - Reuters

Міністри фінансів та керівники центральних банків країн "Великої сімки" багатих демократій - США, Японії, Німеччини, Франції, Великобританії, Італії та Канади - зберуться у північному італійському прибережному місті Стреза 24 та 25 травня.

Учасники переговорів G7 вже кілька тижнів обговорюють, як найкраще використати російські фінансові активи на суму близько 300 мільярдів доларів, заморожених невдовзі після вторгнення Москви в Україну в лютому 2022 року.

План США

Сполучені Штати прагнуть знайти спосіб збільшити майбутні доходи від цих активів або шляхом випуску облігацій, або, ймовірніше, шляхом надання Україні кредиту, який може забезпечити їй до 50 млрд доларів у найближчому майбутньому.

Проте необхідно опрацювати безліч юридичних та технічних аспектів, а це означає, що у Стрезі не очікується досягнення детальної угоди, заявили кілька чиновників.

У цьому випадку неформальні переговори продовжаться з метою надання пропозиції главам урядів країн "Великої сімки", які зустрінуться в Апулії, на півдні Італії, 13-15 червня.

Ідея про випуск облігацій "Великою сімкою" для України, схоже, втратила свою актуальність, оскільки США наразі пропонують кредит, підкріплений потоком доходів від заморожених активів.

Хто керуватиме кредитом - Світовий банк чи будь-який інший орган - як він буде гарантований, як можна оцінити майбутні прибутки і що станеться у разі мирної угоди з Росією - все це ще потрібно прояснити.

Європейські офіційні особи виявляють особливу обережність: один дипломат ЄС заявив, що для ухвалення остаточного рішення знадобляться "тижні, якщо не місяці".

Цього року Італія головує в G7, і її міністр економіки Джанкарло Джорджетті заявив минулого тижня, що пропозиції США щодо використання російських активів мають "досить серйозні юридичні наслідки", які ще потребують роз'яснення.

Міністр фінансів Японії Суничі Судзукі також підкреслив, що будь-яка угода має відповідати міжнародному праву.