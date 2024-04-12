Міністр фінансів Японії назвав умову для використання заморожених російських активів

Японія хоче, щоб будь-яке поводження із замороженими російськими активами відповідало міжнародному праву. Ця тема, ймовірно, обговорюватиметься наступного тижня на зустрічі фінансових лідерів країн G7 із розвиненою економікою.

Про це заявив міністр фінансів Японії Суничі Судзукі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Я не думаю, що серед країн поки що є консенсус щодо того, що робити із замороженими російськими активами", - заявив Судзукі на прес-конференції.

За його словами, Токіо з обережністю ставиться до ідеї, яку висуває Вашингтон, про повну конфіскацію заморожених російських активів.

"Позиція Японії полягає в тому, що з цим слід поводитися таким чином, щоб не порушувати міжнародне право", - додав він.

Очікується, що Сузукі вирушить до Вашингтона наступного тижня, щоб взяти участь у зустрічі фінансових лідерів G7 та G20, яка відбудеться під час весняного засідання Міжнародного валютного фонду (МВФ).

Російські активи

ЄС та країни "Великої сімки" (G7) заморозили активи російського центрального банку на суму близько 300 млрд доларів після вторгнення Москви до України. ЄС і G7 обговорюють, чи можна і як використовувати ці кошти вже більше року.

Сполучені Штати висунули ідею повної конфіскації активів, але чиновники ЄС вважають це надто ризикованим із юридичної точки зору.