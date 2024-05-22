Финансовые руководители G7 попытаются согласовать позицию по российским активам, - Reuters

Министры финансов и руководители центральных банков стран "Большой семерки" богатых демократий - США, Японии, Германии, Франции, Великобритании, Италии и Канады - соберутся в северном итальянском прибрежном городе Стреза 24 и 25 мая.

Участники переговоров G7 уже несколько недель обсуждают, как лучше всего использовать российские финансовые активы на сумму около 300 миллиардов долларов, которые были заморожены вскоре после вторжения Москвы в Украину в феврале 2022 года.

План США

Соединенные Штаты стремятся найти способ увеличить будущие доходы от этих активов либо путем выпуска облигаций, либо, что более вероятно, путем предоставления Украине кредита, который может обеспечить ей до 50 млрд долларов в ближайшем будущем.

Однако необходимо проработать множество юридических и технических аспектов, а это означает, что в Стрезе не ожидается достижения детального соглашения, заявили несколько чиновников.

В этом случае неформальные переговоры продолжатся с целью представления предложения главам правительств стран "Большой семерки", которые встретятся в Апулии, на юге Италии, 13-15 июня.

Идея о выпуске облигаций "Большой семеркой" для Украины, похоже, утратила свою актуальность, поскольку США теперь предлагают кредит, подкрепленный потоком доходов от замороженных активов.

Кто будет управлять кредитом - Всемирный банк или какой-либо другой орган - как он будет гарантирован, как можно оценить будущие прибыли и что произойдет в случае мирного соглашения с Россией - все это еще предстоит прояснить.

Европейские официальные лица проявляют особую осторожность: один дипломат ЕС заявил, что для принятия окончательного решения потребуются "недели, если не месяцы".

В этом году Италия председательствует в G7, и ее министр экономики Джанкарло Джорджетти заявил на прошлой неделе, что предложения США по использованию российских активов имеют "довольно серьезные юридические последствия", которые еще нуждаются в разъяснении.

Министр финансов Японии Суничи Судзуки также подчеркнул, что любое соглашение должно соответствовать международному праву.