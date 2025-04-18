Фінансові аналітики вперше за рік поліпшили прогноз щодо курсу долара в Україні

За інформацією НБУ, фінансові аналітики у квітні 2025 року поліпшили прогноз щодо курсу долара протягом наступних 12 місяців до 44,75 грн/долар. Поліпшення очікувань зафіксовано вперше з грудня 2023 року.

Банкіри у квітні також поліпшили прогноз до 45,29 грн/долар порівняно з 45,31 грн/долар у січні.

Девальваційні очікування населення також покращилися - до 43,36 грн/долар у березні порівняно з 44,01 грн/долар у лютому.

Керівники підприємств у лютому поліпшили прогноз до 44,23 грн/долар порівняно з 44,42 у листопаді 2024 року.



Курс долара в Україні

Нагадаємо, офіційний курс долара за 2024 рік зріс на 10,7% до 42,03 гривень. Курс продовжив зростання на початку 2025 року і 13 січня досяг максимуму 42,28 гривень.

Потім курс почав знижуватися. У підсумку наприкінці лютого знизився - до 41,51 грн/долар. У березні курс впав до 41,47 грн/долар. У квітні також спостерігається тенденція до зниження курсу долара. Мінімум був 8 квітня - 41,08 грн/долар.

Готівковий курс у січні 2025 року перевищив рівень 43 гривні, проте потім впав нижче 42 гривень. У лютому курс упав до 41,85 гривень, у березні - до 41,55 гривень. Зниження курсу продовжилося і у квітні.