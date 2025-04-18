Финансовые аналитики впервые за год улучшили прогноз по курсу доллара в Украине

По информации НБУ, финансовые аналитики в апреле 2025 года улучшили прогноз по курс доллара в течение следующих 12 месяцев до 44,75 грн/доллар. Улучшение ожиданий зафиксировано впервые с декабря 2023 года.

Банкиры в апреле также улучшили прогноз до 45,29 грн/доллар по сравнению с 45,31 грн/доллар в январе.

Девальвационные ожидания населения также улучшились - до 43,36 грн/доллар в марте по сравнению с 44,01 грн/доллар в феврале.

Руководители предприятий в феврале улучшили прогноз до 44,23 грн/доллар по сравнению с 44,42 в ноябре 2024 года.



Курс доллара в Украине

Напомним, официальный курс доллара за 2024 год вырос на 10,7% до 42,03 гривен. Курс продолжил рост в начале 2025 года и 13 января достиг максимума 42,28 гривен.

Затем курс начал снижаться. В итоге в конце февраля снизился - до 41,51 грн/доллар. В марте курс упал до 41,47 грн/доллар. В апреле также наблюдается тенденция к снижению курса доллара. Минимум был 8 апреля - 41,08 грн/доллар.

Наличный курс в январе 2025 года превысил уровень 43 гривны, однако затем упал ниже 42 гривен. В феврале курс упал до 41,85 гривен, в марте - до 41,55 гривен. Снижение курса продолжилось и в апреле.