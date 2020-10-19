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Финансовая разведка обнаружила подозрительные операции на 60,3 млрд гривен

Автор: Александр Белоус

Госфинмониторинг обнародовал данные за 9 месяцев 2020 года

Государственной службой финансового мониторинга Украины, как подразделением финансовой разведки Украины, за 9 месяцев 2020 года в правоохранительные органы направлено 739 материалов. Сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств, составляет 60,3 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Держфінмоніторингу.

По данным пресс-службы, Госфинмониторингом направлено в правоохранительные органы 157 материалов, которые связаны с подозрением в коррупционных деяниях. В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств, составляет 6,4 млрд гривен.

За 9 месяцев 2020 года Госфинмониторингом правоохранительных органов передано 45 материалов относительно финансовых операций лиц, в том числе по информации Службы безопасности Украины, могут быть связаны с финансированием терроризма/сепаратизма.

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Из них 22 материала, связанных с подозрениями в совершении финансовых операций лицами, причастными к деятельности международной террористической группировки "Исламское государство Ирака и Леванта" (ІДІЛ) или других экстремистских групп.

Кроме того, 8 материалов содержали информацию о выявленных связях с Российской Федерацией.

Напомним, Государственная служба финансового мониторинга Украины за 9 месяцев 2019 года передала в правоохранительные органы 641 материал о подозрительных операциях. В этих материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств, составляет 81,1 млрд грн.

Отметим, в мае 2018 года Кабинет министров утвердил План действий по совершенствованию национальной системы финансового мониторинга по результатам 5-го раунда оценки Украины Комитетом MONEYVAL.

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