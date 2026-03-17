"Финансовая проверка": украинцев предупредили о рассылке вирусов от имени налоговой

Государственная налоговая служба Украины (ГНС) предупредила украинцев об очередной волне кибератак. Злоумышленники рассылают электронные письма, маскируясь под официальные сообщения ведомства, чтобы заразить устройства пользователей вирусами и похитить конфиденциальные данные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГНС .

Главное: Злоумышленники массово рассылают фейковые письма о якобы "финансовой проверке" на предмет легализации средств .

. Сообщения содержат вредоносные вложения , дающие хакерам скрытый доступ к компьютеру.

, а основная почта ведомства - post@tax.gov.ua .

. Характерный признак подделки - наличие архивных файлов (.zip, .rar) или программ (.exe, .scr) во вложениях.

Как работает мошенническая схема

В теме опасных писем обычно говорится о проведении "финансовой проверки" на предмет легализации средств. Мошенники вводят людей в заблуждение, чтобы заставить открыть прикрепленные файлы. Чаще всего это архивы с расширением .pdf, .zip, .rar, а также опасные файлы .exe или .scr.

На самом деле эти вложения содержат программное обеспечение для удаленного управления вашим компьютером. После открытия такого файла злоумышленники получают полный доступ к системе и личной информации владельца.

Как отличить настоящее письмо от фейкового

В налоговой отмечают, что все официальные электронные адреса службы заканчиваются исключительно на домен @tax.gov.ua. Если сообщение поступило с любого другого домена - это признак подделки.

Основные правила безопасности от ГНС: