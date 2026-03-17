"Финансовая проверка": украинцев предупредили о рассылке вирусов от имени налоговой
Государственная налоговая служба Украины (ГНС) предупредила украинцев об очередной волне кибератак. Злоумышленники рассылают электронные письма, маскируясь под официальные сообщения ведомства, чтобы заразить устройства пользователей вирусами и похитить конфиденциальные данные.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГНС.
Главное:
- Злоумышленники массово рассылают фейковые письма о якобы "финансовой проверке" на предмет легализации средств.
- Сообщения содержат вредоносные вложения, дающие хакерам скрытый доступ к компьютеру.
- Официальные адреса ГНС имеют домен @tax.gov.ua, а основная почта ведомства - post@tax.gov.ua.
- Характерный признак подделки - наличие архивных файлов (.zip, .rar) или программ (.exe, .scr) во вложениях.
Как работает мошенническая схема
В теме опасных писем обычно говорится о проведении "финансовой проверки" на предмет легализации средств. Мошенники вводят людей в заблуждение, чтобы заставить открыть прикрепленные файлы. Чаще всего это архивы с расширением .pdf, .zip, .rar, а также опасные файлы .exe или .scr.
На самом деле эти вложения содержат программное обеспечение для удаленного управления вашим компьютером. После открытия такого файла злоумышленники получают полный доступ к системе и личной информации владельца.
Как отличить настоящее письмо от фейкового
В налоговой отмечают, что все официальные электронные адреса службы заканчиваются исключительно на домен @tax.gov.ua. Если сообщение поступило с любого другого домена - это признак подделки.
Основные правила безопасности от ГНС:
- проверяйте адрес - только post@tax.gov.ua является официальной почтой службы;
- игнорируйте вложения - никогда не открывайте файлы от непроверенных адресатов;
- не доверяйте даже знакомым контактам, если они присылают подозрительные ссылки без предварительного согласования.
