Центробанк РФ душить ринок криптовалют жорстким контролем і обмеженнями, - розвідка

Центральний банк РФ створив правила для криптовалют, які більше контролюють ринок, ніж допомагають йому розвиватися. Модель формально визнає криптовалюти, але фактично підпорядковує їх суворому державному контролю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Служби зовнішньої розвідки України.

Згідно з документом, цифрові валюти та стейблкоїни визнаються валютними цінностями. Їх дозволяється купувати та продавати, проте використання як платіжного засобу на території РФ заборонене, що закріплює монополію рубля у внутрішньому обігу.

Таким чином, криптоактиви фактично позбавляються будь-якої функції альтернативних грошей і зводяться до інвестиційного інструменту.

"Обіг криптовалют дозволяється виключно через контрольованих посередників - біржі, брокерів та довірчих керуючих. Для депозитаріїв та обмінників встановлюється окремий режим регулювання", - зазначають у СЗРУ.

Концепція також вводить жорстку класифікацію інвесторів:

"Кваліфіковані" учасники ринку отримують відносну свободу дій, за винятком операцій з анонімними криптовалютами.

"Некваліфіковані" інвестори обмежуються переліком найбільш ліквідних активів і лімітом у 300 тис. рублів на рік через одного посередника.

Як наголошують у розвідці, і хоча регулятор дозволяє транскордонні операції, включно з купівлею криптовалюти за кордоном та переказами за межі РФ, такі дії підлягають обов’язковому декларуванню перед податковими органами, що підкреслює фіскальну спрямованість підходу ЦБ РФ.

У підсумку запропонована модель не лібералізує ринок цифрових активів, а консервує його в межах жорсткого контролю.

"Посилення регуляторних бар’єрів й обмеження для інвесторів стримуватимуть легальний внутрішній попит і, всупереч задекларованим цілям, можуть лише зміцнити нелегальні канали обігу криптовалют у Росії", - йдеться у повідомленні СЗРУ.