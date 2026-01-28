Фінансова допомога Україні посварила Євросоюз - і від цього виграє РФ

Німеччина пропонує новий підхід до розподілу допомоги

Берлін виступає за прив'язку витрат за майбутньою позикою Україні в розмірі 90 мільярдів євро до обсягу двосторонньої допомоги, яку країни ЄС уже надали Києву, про що повідомили чотири дипломати Євросоюзу.

Ініціатива передбачає, що держави, які зробили найбільший внесок, отримають відповідну винагороду під час розподілу фінансового навантаження.

Кому вигідна ініціатива

Запропонований підхід може істотно зміцнити позиції Німеччини, яка з початку повномасштабного вторгнення Росії 2022 року стала найбільшим донором України.

Водночас очікується негативна реакція з боку країн, чия двостороння підтримка була помітно меншою, зокрема Італії та Франції.

Кредит замість російських активів

У грудні лідерам ЄС не вдалося досягти згоди щодо використання знерухомлених російських активів для фінансування України.

Натомість було ухвалено рішення про надання Києву кредиту на 90 мільярдів євро під гарантії бюджету ЄС до 2027 року.

З цієї суми 60 мільярдів євро планують спрямувати на військову підтримку, ще 30 мільярдів - на закриття бюджетного дефіциту, з ризиком нестачі коштів уже навесні.

Розбіжності всередині ЄС

За даними Кільського інституту, Німеччина надала Україні двосторонню допомогу приблизно на 25 мільярдів євро, тоді як Франція виділила 7,5 мільярда євро, а Італія - 2,7 мільярда євро.

Один із дипломатів припустив, що коригування правил витрат може стимулювати країни ЄС активніше підтримувати Україну, що відповідає спільним інтересам союзу. Обговорення питання очікується на зустрічі послів ЄС у Брюсселі.