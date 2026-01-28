Фінансова допомога Україні посварила Євросоюз - і від цього виграє РФ

У Євросоюзі обговорюють новий механізм розподілу фінансової допомоги Україні, який може змінити баланс всередині спільноти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Euractiv.
Берлін виступає за прив'язку витрат за майбутньою позикою Україні в розмірі 90 мільярдів євро до обсягу двосторонньої допомоги, яку країни ЄС уже надали Києву, про що повідомили чотири дипломати Євросоюзу.
Ініціатива передбачає, що держави, які зробили найбільший внесок, отримають відповідну винагороду під час розподілу фінансового навантаження.
Запропонований підхід може істотно зміцнити позиції Німеччини, яка з початку повномасштабного вторгнення Росії 2022 року стала найбільшим донором України.
Водночас очікується негативна реакція з боку країн, чия двостороння підтримка була помітно меншою, зокрема Італії та Франції.
У грудні лідерам ЄС не вдалося досягти згоди щодо використання знерухомлених російських активів для фінансування України.
Натомість було ухвалено рішення про надання Києву кредиту на 90 мільярдів євро під гарантії бюджету ЄС до 2027 року.
З цієї суми 60 мільярдів євро планують спрямувати на військову підтримку, ще 30 мільярдів - на закриття бюджетного дефіциту, з ризиком нестачі коштів уже навесні.
За даними Кільського інституту, Німеччина надала Україні двосторонню допомогу приблизно на 25 мільярдів євро, тоді як Франція виділила 7,5 мільярда євро, а Італія - 2,7 мільярда євро.
Один із дипломатів припустив, що коригування правил витрат може стимулювати країни ЄС активніше підтримувати Україну, що відповідає спільним інтересам союзу. Обговорення питання очікується на зустрічі послів ЄС у Брюсселі.
Нагадуємо, що Європейський парламент дав згоду на застосування механізму посиленого співробітництва для запуску кредиту підтримки Європейського Союзу Україні на суму 90 млрд євро, що дасть змогу Раді ЄС задіяти спеціальну процедуру без необхідності одностайного схвалення з боку всіх країн-членів союзу.
Зазначимо, що влада Чехії заявила про продовження політичної підтримки України, однак відмовилася виступати гарантом за її кредитними зобов'язаннями, пославшись на обмежені можливості державного бюджету. У Празі підкреслили, що надання гарантій фактично прирівнюється до боргових зобов'язань, які країна не готова брати на себе.