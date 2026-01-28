Финансовая помощь Украине поссорила Евросоюз - и от этого выиграет РФ

Германия предлагает новый подход к распределению помощи

Берлин выступает за привязку расходов по будущей ссуде Украине в размере 90 миллиардов евро к объему двусторонней помощи, которую страны ЕС уже предоставили Киеву, о чем сообщили четыре дипломата Евросоюза.

Инициатива предполагает, что государства, внесшие наибольший вклад, получат соответствующее вознаграждение при распределении финансовой нагрузки.

Кому выгодна инициатива

Предложенный подход может существенно укрепить позиции Германии, которая с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году стала крупнейшим донором Украины.

В то же время ожидается негативная реакция со стороны стран, чья двусторонняя поддержка была заметно меньшей, в частности Италии и Франции.

Кредит вместо российских активов

В декабре лидерам ЕС не удалось достичь согласия по использованию обездвиженных российских активов для финансирования Украины.

Вместо этого было принято решение о предоставлении Киеву кредита на 90 миллиардов евро под гарантии бюджета ЕС до 2027 года.

Из этой суммы 60 миллиардов евро планируется направить на военную поддержку, еще 30 миллиардов — на закрытие бюджетного дефицита, с риском нехватки средств уже весной.

Разногласия внутри ЕС

По данным Кильского института, Германия оказала Украине двустороннюю помощь примерно на 25 миллиардов евро, тогда как Франция выделила 7,5 миллиарда евро, а Италия — 2,7 миллиарда евро.

Один из дипломатов допустил, что корректировка правил расходов может стимулировать страны ЕС активнее поддерживать Украину, что соответствует общим интересам союза. Обсуждение вопроса ожидается на встрече послов ЕС в Брюсселе.