Финансовая помощь Украине поссорила Евросоюз - и от этого выиграет РФ

В Евросоюзе обсуждают новый механизм распределения финансовой помощи Украине, который может изменить баланс внутри сообщества.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Euractiv.
Берлин выступает за привязку расходов по будущей ссуде Украине в размере 90 миллиардов евро к объему двусторонней помощи, которую страны ЕС уже предоставили Киеву, о чем сообщили четыре дипломата Евросоюза.
Инициатива предполагает, что государства, внесшие наибольший вклад, получат соответствующее вознаграждение при распределении финансовой нагрузки.
Предложенный подход может существенно укрепить позиции Германии, которая с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году стала крупнейшим донором Украины.
В то же время ожидается негативная реакция со стороны стран, чья двусторонняя поддержка была заметно меньшей, в частности Италии и Франции.
В декабре лидерам ЕС не удалось достичь согласия по использованию обездвиженных российских активов для финансирования Украины.
Вместо этого было принято решение о предоставлении Киеву кредита на 90 миллиардов евро под гарантии бюджета ЕС до 2027 года.
Из этой суммы 60 миллиардов евро планируется направить на военную поддержку, еще 30 миллиардов — на закрытие бюджетного дефицита, с риском нехватки средств уже весной.
По данным Кильского института, Германия оказала Украине двустороннюю помощь примерно на 25 миллиардов евро, тогда как Франция выделила 7,5 миллиарда евро, а Италия — 2,7 миллиарда евро.
Один из дипломатов допустил, что корректировка правил расходов может стимулировать страны ЕС активнее поддерживать Украину, что соответствует общим интересам союза. Обсуждение вопроса ожидается на встрече послов ЕС в Брюсселе.
Напоминаем, что Европейский парламент дал согласие на применение механизма усиленного сотрудничества для запуска кредита поддержки Европейского Союза Украине на сумму 90 млрд евро, что позволит Совету ЕС задействовать специальную процедуру без необходимости единогласного одобрения со стороны всех стран-членов союза.
Отметим, что власти Чехии заявили о продолжении политической поддержки Украины, однако отказались выступать гарантом по ее кредитным обязательствам, сославшись на ограниченные возможности государственного бюджета. В Праге подчеркнули, что предоставление гарантий фактически приравнивается к долговым обязательствам, которые страна не готова брать на себя.