Финансирование силовиков может быть урезано вдвое в 2021 году, - Арахамия

Финансирование правоохранительных может быть урезано вдвое в 2021 году, если не будет эффективной работы. Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, высокий запрос украинцев на наказание для виновных должен конвертироваться в эффективную работу силовиков, иначе финансирование сократят, а некоторые органы могут распустить.

"Это не угроза - это факт, который касается всех силовиков. Все силовики приходят и хотят увеличить финансирование на 30-40%, свой бюджет. И объясняют, зачем им это нужно. Но если нет вообще расследования дел, то зачем их тогда финансировать? Зачем государству финансировать настолько много, что все уже запутались сколько у нас "трехбуквенных" названий. Необходимо их тогда сокращать, объединять и иметь меньше органов, но более эффективных", - сказал Арахамия.

Он добавил, что финансирование сократиться в случае неэффективной работы.

"Мы в два раза сократим им бюджет. Я думаю, что будет так - это мой прогноз", - добавил Арахамия.

Напомним, ранее Арахамия сообщил, что Верховная рада примет законопроект об игорном бизнесе в первом чтении до Нового года.

Также глава "Слуги народа" Арахамия рассказал, когда состоится референдум о продаже земли иностранцам.