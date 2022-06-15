Финансировали российскую агрессию: Украина арестовала активы белорусской топливной компании

По данным ведомства, среди арестованных активов корпоративные права и банковские счета общей стоимостью почти 20 млн грн.

Установлено, что эта сеть специализируется на оптовой торговле различными видами топлива. Так, только за последний год она экспортировала в Украину товаров на почти 20 млрд грн.

"Компания имела среди учредителей белорусские государственные предприятия, закупала сырье в РФ и платила налоги в бюджеты обеих стран. Ввиду этого, сеть имеет непосредственное отношение к финансированию агрессии РФ против Украины", - поясняют в СБУ.

Сейчас все арестованные активы переданы в управление Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Возбуждено дело по двум статьям УК:

ч. 2 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины);

ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в условиях военного или состояния).

Фото: Украина арестовала активы белорусской топливной компании (ssu.gov.ua)

Напомним, по данным Офиса генпрокурора, в Украине арестовали 420 железнодорожных вагонов России и Беларуси.

Также стало известно, что имущество и активы российской компании, поставляющей нефтепродукты для нужд Министерства обороны РФ, арестованы по решению украинского суда.

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