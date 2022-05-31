ru ua
Вт, 31 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Сотни миллионов гривен. Правоохранители арестовали имущество нефтяной компании РФ

Новина українською →
Киев, Вторник 31 мая 2022 16:28
Сотни миллионов гривен. Правоохранители арестовали имущество нефтяной компании РФ Фото: "Татнефть" потеряла имущество в Украине (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Имущество и активы российской компании, поставляющей нефтепродукты для нужд Министерства обороны РФ, арестованы по решению украинского суда.

Об этом ходатайствовали прокуроры Офиса генерального прокурора, сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ведомства.

Компания "Татнефть" потеряла доступ к активам в Украине. Суд наложил арест на имущество, счета и корпоративные права поставщика российской армии.

"Арестованы нефтебазы, заправочные станции, нежилые здания, земельные участки, бензовозы, автомобили и корпоративные права предприятия на сумму около 400 млн грн, а также банковские счета", – говорится в сообщении.

Следователи ГБР ведут производство по факту финансирования действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционной власти (ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса). Вскоре арестованное имущество собираются передать в управление Агентства по розыску и менеджменту активов.

К слову, украинский МИД призвал Евросоюз готовить новый пакет антироссийских санкций.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Генеральная прокуратура Украины Нефть Санкции против России
NEWS
Около 30 500 военных и более 3300 ББМ: названы потери России в Украине
Около 30 500 военных и более 3300 ББМ: названы потери России в Украине
DAILY
Евгений Енин: Никто не питает иллюзий, что эта война может быть далеко не последней
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Евгений Енин: Никто не питает иллюзий, что эта война может быть далеко не последней