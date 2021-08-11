Финансировали провокации ко Дню Независимости: СБУ разоблачила нелегальные криптообменники
СБУ разоблачила работу нелегальных криптообменников, которые причастны к финансированию провокаций ко Дню Независимости Украины. Ежемесячно через учреждения проводили около 30 млн гривен.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Подпольные криптообменники позволяли не только проводить анонимные платежи, но и обналичивать теневые средства.
"Услугами этих онлайн-обменников в основном пользовались физические лица. В частности люди, которые получали средства из запрещенных в Украине электронных кошельков страны-агрессора, например, "Яндекс.Деньги", "Qiwi", "Webmoney" и тому подобное”, - отмечает пресс-служба.
С начала текущего года услугами сети подпольных криптообменников воспользовались более тысячи клиентов, среди которых были и организаторы массовых протестов ко Дню Независимости.
"Злоумышленники пропускали через нее почти 30 млн грн ежемесячно. За "услуги" получали 5-10% от суммы перевода", - добавляет пресс-служба СБУ.
В результате санкционированных обысков в офисах криптообменников, правоохранители изъяли:
- компьютеры и серверное оборудование, доказывающие противоправную деятельность;
- мобильные терминалы с программным обеспечением, которое позволяло скрывать место пребывания злоумышленников;
- печати и документы;
- наличность в размере 1 млн гривен.