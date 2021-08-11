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Финансировали провокации ко Дню Независимости: СБУ разоблачила нелегальные криптообменники

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Киев, Среда 11 августа 2021 15:15
Финансировали провокации ко Дню Независимости: СБУ разоблачила нелегальные криптообменники Фото: СБУ разоблачила криптообменники, которые финансировали провокации ко Дню Независимости (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

СБУ разоблачила работу нелегальных криптообменников, которые причастны к финансированию провокаций ко Дню Независимости Украины. Ежемесячно через учреждения проводили около 30 млн гривен.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Подпольные криптообменники позволяли не только проводить анонимные платежи, но и обналичивать теневые средства.

"Услугами этих онлайн-обменников в основном пользовались физические лица. В частности люди, которые получали средства из запрещенных в Украине электронных кошельков страны-агрессора, например, "Яндекс.Деньги", "Qiwi", "Webmoney" и тому подобное”, - отмечает пресс-служба.

С начала текущего года услугами сети подпольных криптообменников воспользовались более тысячи клиентов, среди которых были и организаторы массовых протестов ко Дню Независимости.

"Злоумышленники пропускали через нее почти 30 млн грн ежемесячно. За "услуги" получали 5-10% от суммы перевода", - добавляет пресс-служба СБУ.

В результате санкционированных обысков в офисах криптообменников, правоохранители изъяли:

  • компьютеры и серверное оборудование, доказывающие противоправную деятельность;
  • мобильные терминалы с программным обеспечением, которое позволяло скрывать место пребывания злоумышленников;
  • печати и документы;
  • наличность в размере 1 млн гривен.
Фото: СБУ разоблачила криптообменники, которые финансировали провокации ко Дню Независимости (ssu.gov.ua)

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