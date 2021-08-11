Фінансували провокації до Дня Незалежності: СБУ викрила нелегальні криптообмінники

СБУ викрила роботу нелегальних криптообмінників, які причетні до фінансування провокацій до Дня Незалежності України. Щомісяця через установи проводили близько 30 млн гривень.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ .

Підпільні криптообмінники дозволяли не лише проводити анонімні платежі, але й переводити тіньові кошти в готівку.

"Послугами цих онлайн-обмінників здебільшого користувалися фізичні особи. Зокрема люди, які отримували кошти із заборонених в Україні електронних гаманців країни-агресора, наприклад, "Яндекс.Деньги", "Qiwi", "Webmoney" тощо”, - відзначає пресслужба.

Від початку поточного року, послугами мережі підпільних криптообмінників скористалися більше тисячі “клієнтів”, серед яких були й організатори масових протестів до Дня Незалежності.

"Зловмисники пропускали через неї майже 30 млн грн щомісяця. За "послуги" отримували 5-10 % від суми переказу", - додає пресслужба СБУ.

Внаслідок санкціонованих обшуків у офісах криптообмінників, правоохоронці вилучили:

комп’ютери та серверне обладнання, які доказують протиправну діяльність;

мобільні термінали з програмним забезпеченням, яке дозволяло приховувати місце перебування зловмисників;

печатки й документи;

готівку у розмірі 1 млн гривень.