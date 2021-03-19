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Финансировалась из России: СБУ заблокировала еще одну ботоферму

Новина українською → Киев, Пятница 19 марта 2021 14:13
Финансировалась из России: СБУ заблокировала еще одну ботоферму Фото: СБУ заблокировала ботоферму (ssu.gov.ua)
Автор: Андрей Козловский

Служба безопасности Украины разоблачила ботоферму, которая работала с более 5 тысяч аккаунтов и распространяла ложную информацию об Украине. Финансирование она получала с территории России.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщается, ботоферма находилась в одной из съемных квартир Киева.

"Специализированные аппаратно-программные комплексы использовали для создания и продвижения фейковых аккаунтов в социальных сетях для распространения ложной информации среди населения. Исполнители действовали в интересах третьих лиц, поддерживавших гибридную войну против Украины", - говорится в сообщении.

Во время проведения обысков в квартире правоохранители изъяли компьютерную технику с установленным специализированным программным обеспечением, телекоммуникационное оборудование, более 3 тысяч сим-карт. Начато уголовное производство по ч.2 ст.361 (несанкционированное вмешательство в работу компьютеров) УКУ.

Сейчас продолжается досудебное следствие. Правоохранители устанавливают всех причастных к противоправной деятельности.

Фото: СБУ заблокировала ботоферму (ssu.gov.ua)

Напомним, ранее СБУ заблокировала ботоферму, которая распространяла фейки в социальных сетях в интересах России.

Также РБК-Украина писало, что во Львовской области накрыли ботоферму, которая распространяла фейки об Украине и массово "минировала" объекты.

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