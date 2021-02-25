Фейки об Украине и псевдоминирования: во Львовской области разоблачили "ботоферму"

Во Львовской области прекратили деятельность "ботофермы". Ее деятельность контролировалась из России.

Об этом сообщает управление Службы безопасности Украины во Львовской области.

По данным следствия, несколько жителей региона устроили работу "ботоферм", которые обеспечивали возможность удаленной регистрации учетных записей на различных интернет-ресурсах и соцсетях через российскую платформу. Используя SIM-карточки украинских и российских операторов, злоумышленники создавали виртуальные анонимные аккаунты, через которые распространяли недостоверную информацию о ситуации в Украине. Целью публикации фейков были создание панического настроения в обществе и дискредитация украинской власти.

Также организаторы "ботоферм" осуществляли псевдоминирование объектов инфраструктуры региона.

В ходе обысков по адресам нахождения специального оборудования изъяли компьютерную технику и почти 900 идентификаторов SIM-карточек мобильной связи. Досудебное следствие продолжается.