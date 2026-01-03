Financial Times розкрила деталі призначення Буданова на пост глави ОП

Призначення глави Офісу президента

Президент України Володимир Зеленський призначив керівника військової розвідки Кирила Буданова главою Офісу президента.

Рішення ухвалили за кілька тижнів після звільнення попереднього керівника Андрія Єрмака, воно стало частиною ширшої перебудови у вищих ешелонах влади.

Контекст переговорів і безпеки

Призначення відбулося на тлі активних зусиль української сторони щодо отримання гарантій безпеки від західних союзників у рамках відновлених дипломатичних ініціатив, спрямованих на припинення війни з Росією.

Буданов вважається одним із небагатьох високопоставлених українських чиновників, які впродовж усієї війни підтримували робочі канали зв'язку з Москвою, зокрема з питань обміну полоненими.

Видання пише: "Цей крок, вочевидь, є частиною масштабнішої реорганізації в апараті безпеки Зеленського, у межах якої президент перевів на інші посади двох інших високопоставлених чиновників".

Роль і вплив Буданова

Джерела зазначають, що рішення про призначення обговорювалося протягом останнього місяця.

При цьому сам Буданов, орієнтований на оперативну і польову роботу, від самого початку не виявляв інтересу до адміністративної посади.

Його суспільна популярність істотно зросла на тлі масштабних операцій ГУР, що зробило його однією з найбільш впізнаваних фігур в українській політиці.

Опитування регулярно відносять Буданова до числа найпопулярніших публічних персон країни, що посилює увагу до його нової ролі.

Як зазначає видання: "Однак глава адміністрації президента - ключова роль у непрозорій політиці України, попри те, що формально це адміністративний пост, - традиційно є об'єктом пильної уваги критики".

Реакція партнерів

За даними джерел, за Буданова ГУР трансформувалося в сучасну розвідувальну структуру і зміцнило взаємодію з ЦРУ. При цьому він періодично стикався з непублічною критикою з боку західних партнерів, які застерігали від занадто ризикованих кроків через загрозу ескалації конфлікту з РФ.