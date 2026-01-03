Financial Times раскрыла детали назначения Буданова на пост главы ОП

Назначение главы Офиса президента

Президент Украины Владимир Зеленский назначил руководителя военной разведки Кирилла Буданова главой Офиса президента.

Решение было принято спустя несколько недель после увольнения предыдущего руководителя Андрея Ермака и стало частью более широкой перестройки в высших эшелонах власти.

Контекст переговоров и безопасности

Назначение состоялось на фоне активных усилий украинской стороны по получению гарантий безопасности от западных союзников в рамках возобновленных дипломатических инициатив, направленных на прекращение войны с Россией.

Буданов считается одним из немногих высокопоставленных украинских чиновников, которые на протяжении всей войны поддерживали рабочие каналы связи с Москвой, в том числе по вопросам обмена пленными.

Издание пишет: "Этот шаг, по всей видимости, является частью более масштабной реорганизации в аппарате безопасности Зеленского, в рамках которой президент перевел на другие должности двух других высокопоставленных чиновников".

Роль и влияние Буданова

Источники отмечают, что решение о назначении обсуждалось в течение последнего месяца.

При этом сам Буданов, ориентированный на оперативную и полевую работу, изначально не проявлял интереса к административной должности.

Его общественная популярность существенно выросла на фоне масштабных операций ГУР, что сделало его одной из наиболее узнаваемых фигур в украинской политике.

Опросы регулярно относят Буданова к числу самых популярных публичных персон страны, что усиливает внимание к его новой роли.

Как отмечает издание: "Однако глава администрации президента — ключевая роль в непрозрачной политике Украины, несмотря на то, что формально это административный пост, — традиционно является объектом пристального внимания критики".

Реакция партнеров

По данным источников, при Буданове ГУР трансформировалось в современную разведывательную структуру и укрепило взаимодействие с ЦРУ. При этом он периодически сталкивался с непубличной критикой со стороны западных партнеров, которые предостерегали от слишком рискованных шагов из-за угрозы эскалации конфликта с РФ.