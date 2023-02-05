Financial Times повідомила про плани Росії розпочати новий наступ протягом 10 днів

За словами неназваного радника української армії, українські військові отримали "дуже надійні розвіддані про наміри" Росії знову розпочати атаку.

Він додав, що такий наступ може відбутися протягом десяти днів.

Аналітики видання вважають, що ймовірним місцем для нового російського нападу є західна частина Луганської області в районі Кремінної та Лимана - міст, відбитих українськими військами під час контрнаступу минулої осені.

За словами місцевих чиновників та західних аналітиків, Росія вже кілька тижнів збирає сили на цьому напрямі.

Як повідомлялося, за даними розвідки, російський президент Володимир Путін наказав військам захопити всю територію Донецької та Луганської областей України до березня.

Своєю чергою міністр оборони України Олексій Рєзніков заявляв, що ЗСУ вже готові до можливого наступу російських військ у лютому.

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