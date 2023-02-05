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Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Financial Times сообщила о планах России начать новое наступление в течение 10 дней

Фото: наступление России в Украине может начаться в течение 10 дней (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Новое полномасштабное наступление России в Украине может начаться в течение десяти дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

По словам неназванного советника украинской армии, украинские военные получили "очень надежные разведданные о намерениях" России вновь начать атаку.

Он добавил, что подобное наступление может произойти в течение десяти дней.

Аналитики издания считают, что вероятным местом для нового российского нападения является западная часть Луганской области в районе Кременной и Лимана - городов, отбитых украинскими войсками в ходе контрнаступления прошлой осенью.

По словам местных чиновников и западных аналитиков, Россия уже несколько недель собирает силы на этом направлении.

Как сообщалось, по данным разведки, российский президент Владимир Путин отдал приказ войскам захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины до марта.

В свою очередь министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что ВСУ уже готовы к возможному наступлению российских войск в феврале.

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