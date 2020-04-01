Финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы могут пройти без зрителей

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает вариант проведения финальных матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы без болельщиков. Об этом пишет The Independent.

Сегодня, 1 апреля, УЕФА проведет видеоконференцию, на которой обсудит вопросы сроков трансферных окон. Ситуация с календарем оставшейся части сезона также обсуждается.

В организации придерживаются прежней позиции, что еврокубковые турниры должны быть доиграны в нынешнем сезоне до старта следующих розыгрышей. Сообщается, что в УЕФА намерены довести турниры до конца, а не аннулировать результаты.

Ранее появилась информация, УЕФА намерен завершить футбольный сезон 2019/20, прерванный из-за коронавируса, в августе. А европейские футбольные чемпионаты планируют доиграть до середины лета.

В настоящее время все профессиональные турниры в Европе, за исключением чемпионата Беларуси, прерваны в связи с пандемией.

УЕФА уже перенес финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы, изначально запланированные на май 2020 года. По данным СМИ, решающий матч Лиги чемпионов может пройти 27 июня 2020, а Лиги Европы - 24 июня.