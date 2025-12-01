Фінальний текст мирної угоди ще не погодили, але зробили крок вперед - джерело

"Переговори сфокусовані вже не стільки на рамці, яка була погоджена в Женеві, скільки на проблемних питаннях, які залишилися. Тобто ми не говоримо про те, що у нас є зараз стовідсоткове розуміння фінального тексту, але це був ще один крок вперед", – розповів співрозмовник.

За його словами, американська сторона розуміє свою головну задачу, яка полягає не в тому, щоб у чомусь переконати Україну.

"Вони розуміють, що є друга сторона, і до якого б спільного знаменника вони не дійшли з Україною, залишається російська сторона, з якою їм ще працювати. І вони розуміють, що там складніше", - сказало джерело.

Також за його словами, багато уваги під час розмов приділялося питанню територій. При цьому американці, які розглядають себе як медіатори в процесі, доносять до України позицію РФ, котра вимагає повного виходу українських сил з Донбасу.

Натомість українська сторона, за словами джерела, на зустрічі аргументувала, чому такий підхід не є можливим: в силу конституційних обмежень, думки українського суспільства, а також невідповідності реальній ситуації. Тож позиція України лишається незмінною: дискусія щодо територій повинна починатись з поточної лінії зіткнення.

"Процес пошуку потенційних рішень триває, але це, звичайно, дуже складне питання", – додав співрозмовник.

Також Україна донесла американцям свою позицію і щодо членства в НАТО. Зокрема, українська делегація говорила про те, що курс на членство в Альянсі закріплений в Конституції, і її зміна задля укладення мирної угоди є поганим прецедентом. Інший озвучуваний аргумент – неможливість надавати права вето на членства будь-якої країни в НАТО.

"Готовність чути наші аргументи з боку американців присутня. Інше питання, що вони постійно говорять: добре, ви можете бути 100% праві, але є інша сторона є, і вона вимагає ось цього і цього. Ми як медіатор маємо забезпечувати те, щоб ви прийшли до мирної угоди. Ви можете скільки завгодно логічно пояснювати свою позицію, якщо інша сторона каже "ні" – то що ми зробимо?", – сказав співрозмовник видання.