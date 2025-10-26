Фінальні штрихи: у Трампа сподіваються досягти торговельної угоди з Китаєм

Як відомо, наступного тижня президент США Дональд Трамп має провести довгоочікувану зустріч із лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Перед цим, у суботу та неділю, Джеймісон Грір разом із міністром фінансів США Скоттом Бессентом провели зустрічі з високопоставленими китайськими чиновниками.

За словами Гріра, вони узгодили рамкову програму для обговорення між Трампом і Сі на зустрічі, яка, як очікується, стане важливою і матиме глобальні економічні наслідки на тлі тривалої торгової війни.

"Я думаю, ми переходимо до остаточних деталей угоди, яку лідери зможуть розглянути і вирішити, чи хочуть вони укласти її разом", - заявив Грір журналістам.

Крім того, він охарактеризував свою зустріч із китайськими представниками як "широкі та конструктивні".

"У нас відбулися дуже конструктивні переговори з нашими китайськими колегами. Ми думаємо, що наближаємося до моменту, коли у нас є що представити лідерам", - сказав він, додавши, що серед інших тем обговорювали рідкоземельні мінерали.

За його словами, переговорники "наближаються до того моменту, коли лідери проведуть дуже продуктивну зустріч наступного тижня".

Раніше в суботу Трамп дав зрозуміти, що готовий піти на деякі поступки, оскільки, за його словами, "є дуже хороші шанси укласти вельми всеосяжну угоду".

"Їм доведеться піти на поступки. Думаю, нам теж. Ми встановили для них тариф у 157%. Не думаю, що це прийнятно для них, і вони хочуть його знизити. І ми хочемо від них певних речей", - сказав американський лідер журналістам.