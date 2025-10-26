Финальные штрихи: у Трампа надеются достичь торговой сделки с Китаем

Как известно, на следующей неделе президент США Дональд Трамп должен провести долгожданную встречу с лидером Китая Си Цзиньпином.

Перед этим, в субботу и воскресенье , Джеймисон Грир вместе с министром финансов США Скоттом Бессентом провели встречи с высокопоставленными китайскими чиновниками.

По словам Грира, они согласовали рамочную программу для обсуждения между Трампом и Си на встрече, которая, как ожидается, станет важной и будет иметь глобальные экономические последствия на фоне затянувшейся торговой войны.

"Я думаю, мы переходим к окончательным деталям соглашения, которое лидеры смогут рассмотреть и решить, хотят ли они заключить его вместе", - заявил Грир журналистам.

Кроме того, он охарактеризовал свою встречу с китайскими представителями как "широкие и конструктивные".

"У нас состоялись весьма конструктивные переговоры с нашими китайскими коллегами. Мы думаем, что приближаемся к моменту, когда у нас есть что представить лидерам", - сказал он, добавив, что среди прочих тем обсуждались редкоземельные минералы.

По его словам, переговорщики "приближаются к тому моменту, когда лидеры проведут очень продуктивную встречу на следующей неделе".

Ранее в субботу Трамп дал понять, что готов пойти на некоторые уступки, поскольку, по его словам, "есть очень хорошие шансы заключить весьма всеобъемлющую сделку".

"Им придется пойти на уступки. Думаю, нам тоже. Мы установили для них тариф в 157%. Не думаю, что это приемлемо для них, и они хотят его снизить. И мы хотим от них определенных вещей", - сказал американский лидер журналистам.