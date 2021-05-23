Финал сезона АПЛ: "Ливерпуль" и "Челси" остались в топ-4, "Тоттенхэм" в Лиге конференций

В Англии в воскресенье, 23 мая, завершился финальный тур Премьер-лиги . Главной интригой этого дня оставалось распределение мест в топ-4 и зоне еврокубков.

В последнем туре за попадание в топ-4, а так и право на участие в Лиге чемпионов, боролись "Челси", "Ливерпуль" и "Лестер". "Аристократы" были третьими с одним очком преимущества над конкурентами, тогда как "мерсисайдцы" опережали "лисов" лишь благодаря лучшей разнице забитых-пропущенных.

При этом "Челси" уступило "Астон Вилле" 1:2. "Ливерпуль" осечкой лондонцев воспользовался, обыграв "Кристал Пэлэс" 2:0, и взобрался на третье место. А вот "Лестер", ведя по ходу встречи с "Тоттенхэмом", упустил даже ничью 2:4. Победу "шпорам" принес Бэйл, забив сперва на 87-й, а затем и на 90-й минутах.

В итоге "Ливерпуль" занял третье место, а "Челси" - четвертое. "Лестер" будет играть в Лиге Европы. Компанию "лисам" во втором по престижу еврокубке составит "Вэст Хэм" - "молотобойцы" разбили 3:0 "Саутгэмптон". Примечательно, что "Лестер" находился в зоне ЛЧ 242 дня подряд, однако упустил место в топ-4 в заключительном туре.

Еще одной интригой оставалось седьмое место и право на участие в Лиге конференций. Здесь борьба велась между "Тоттэнхэмом", "Эвертоном" и "Арсеналом". "Ириски" без шансов уступили "Ман Сити" 0:5 и остались без еврокубков. Отметим, что украинец Александр Зинченко провел весь матч, а Кун Агуэро отметился дублем в последнем матче за "Сити" - по окончанию сезона аргентинец Манчестер покинет.

А вот "Арсенал" долго имел шансы обойти принципиальных противников - "Тоттенхэм", но голы Бэйла и победа "шпор" испортила все планы "канонирам". В итоге победа "Арсенала" 2:0 над "Брайтоном" особо ничего не решала - "Тоттенхэм" седьмой и примет участие в Лиге конференций.