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"Ливерпуль" обыграл "МЮ" и вклинился в борьбу за топ-4 в АПЛ

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Манчестер, Пятница 14 мая 2021 00:12
"Ливерпуль" обыграл "МЮ" и вклинился в борьбу за топ-4 в АПЛ Фото: победа позволила "Ливерпулю" приблизиться к топ-4 (twitter.com/lfc)
Автор: Игорь Литвиненко

"Манчестер Юнайтед" в перенесенном матче 34 тура Английской Премьер-лиги уступил в домашних стенах "Ливерпулю" - 2:4. Победа позволила мерсисайдцам вплотную приблизиться по потерянным очкам к "Челси", которое занимает четвертую позицию в АПЛ.

Подробнее - в материале РБК-Украина.

Открыли счет в матче игроки "МЮ" - на 10-й минуте результативный удар на счету Фернандеша.

Под конец первой половины "Ливерпуль" смог не просто отыграться, но и выйти вперед. Сперва на 34-й минуте отметился Жота, а уже на третьей добавленной минуте к первому тайму второй гол мерсисайдцев забил Фирмино.

Уже на старте второй 45-минутки Фирмино оформил дубль и довел счет до 3:1. В середине тайма игроки "МЮ" один гол отквитали - гол в активе Решфорда. Однако последнее слово было за подопечными Клоппа - на 90-й минуте отличился Саллах.

В итоге победа "Ливерпуля" 4:2, которая позволила мерсисайдцам выйти на пятую строчку в АПЛ. От идущего четвертым "Челси" мерсисайдцы отстают на четыре очка и имеют игру в запасе. Четвертое место дает возможность участия в квалификации в Лигу чемпионов.

Напомним, поединок между "МЮ" и "Ливерпулем" должен был состояться 2 мая, однако из-за протеста фанатов был перенесен. Фаны "красных дьяволов" прорвались на поле "Олд Траффорда" за несколько часов до стартового свистка. Они требуют ухода из клуба американских владельцев Глейзеров.

Отметим, двумя днями ранее "МЮ" уступил "Лестеру" и позволил оформить досрочное чемпионство в АПЛ игрокам "Манчестер Сити".

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