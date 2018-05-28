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Финал Лиги чемпионов 2018 в Украине посетили более 30 тыс. иностранцев

НовостиФинал Лиги чемпионов    28.05.2018 - 12:14
Фото: оформление иностранных болельщиков (dpsu.gov.ua)
Фото: оформление иностранных болельщиков (dpsu.gov.ua)

Финал Лиги чемпионов 2018 посетили болельщики из многих стран

Финал Лиги чемпионов 2018 в Украине посетили более 30 тыс. иностранных болельщиков. Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.

Сообщается, что пограничники завершают оформление болельщиков со всего мира, которые побывали в Киеве на финале Лиги чемпионов 2018.

"Сотрудники Госпогранслужбы оформили на выезд из страны более 30 500 участников и болельщиков финала Лиги чемпионов УЕФА", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что оформление на выезд из Украины в основном проходило в столичных аэропортах, а также в аэропортах Львова, Одессы, Харькова и Ивано-Франковска. Кроме того, большое количество болельщиков выехало через автомобильные пункты пропуска автобусами и автомобилями небольшими организованными группами через западный участок границы.

Напомним, ранее сообщалось, что в полицию в ходе финала Лиги чемпионов 2018 обратились более 70 иностранцев.  

 

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Теги публикации: Государственная пограничная служба, иностранцы, Лига Чемпионов  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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