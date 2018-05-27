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В полицию в ходе финала Лиги чемпионов 2018 обратились более 70 иностранцев

НовостиФинал Лиги чемпионов    27.05.2018 - 14:27
Фото: Сергей Князев (mvs.gov.ua)  
Фото: Сергей Князев (mvs.gov.ua)  

Из общего количества обращений 20 имеют признаки уголовного преступления

За время проведения финала Лиги чемпионов 2018 в полицию поступило более 70 обращений от иностранцев. Об этом сообщил глава Национальной полиции Сергей Князев.

"За время проведения финального матча Лиги чемпионов УЕФА на территории государства в органы полиции поступило 71 обращение иностранных граждан. Из них 20 имеют признаки уголовного преступления. Кроме того, поступало 4 сообщения о заминировании объектов столичной инфраструктуры. По всем этим фактам продолжаются действия, предусмотренные законодательством Украины", - сообщил Князев.

Напомним, ранее сообщалось, что на финал Лиги чемпионов 2018 в Украину приехали почти 25 тыс. иностранцев. По состоянию на утро 27 мая на выезд из страны оформили более половины иностранных болельщиков. Футбольные команды испанского "Реала" и английского "Ливерпуля" через авиационные пункты пропуска также уже покинули территорию Украины.

 

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Теги публикации: Киев, полиция, Лига Чемпионов  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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