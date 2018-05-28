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Фінал Ліги чемпіонів 2018 в Україні відвідали понад 30 тис. іноземців

НовиниФінал Ліги чемпіонів    28.05.2018 - 12:14
Фото: оформлення іноземних вболівальників (dpsu.gov.ua)
Фото: оформлення іноземних вболівальників (dpsu.gov.ua)

Фінал Ліги чемпіонів 2018 відвідали уболівальники з багатьох країн

Фінал Ліги чемпіонів 2018 в Україні відвідали понад 30 тис. іноземних уболівальників. Про це йдеться в повідомленні Державної прикордонної служби України.

Повідомляється, що прикордонники завершують оформлення вболівальників зі всього світу, які побували в Києві на фіналі Ліги чемпіонів 2018.

"Співробітники Держприкордонслужби оформили на виїзд з країни понад 30 500 учасників і вболівальників фіналу Ліги чемпіонів УЄФА", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що оформлення на виїзд з України в основному проходило в столичних аеропортах, а також в аеропортах Львова, Одеси, Харкова та Івано-Франківська. Крім того, велика кількість вболівальників виїхала через автомобільні пункти пропуску автобусами і автомобілями невеликими організованими групами через західну ділянку кордону.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що до поліції в ході фіналу Ліги чемпіонів 2018 звернулися понад 70 іноземців.

 

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Теги публікації: Государственная пограничная служба, иностранцы, Ліга чемпіонів  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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