Фінал Ліги чемпіонів 2018 в Україні відвідали понад 30 тис. іноземців

Фінал Ліги чемпіонів 2018 відвідали уболівальники з багатьох країн

Фінал Ліги чемпіонів 2018 в Україні відвідали понад 30 тис. іноземних уболівальників. Про це йдеться в повідомленні Державної прикордонної служби України.

Повідомляється, що прикордонники завершують оформлення вболівальників зі всього світу, які побували в Києві на фіналі Ліги чемпіонів 2018.

"Співробітники Держприкордонслужби оформили на виїзд з країни понад 30 500 учасників і вболівальників фіналу Ліги чемпіонів УЄФА", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що оформлення на виїзд з України в основному проходило в столичних аеропортах, а також в аеропортах Львова, Одеси, Харкова та Івано-Франківська. Крім того, велика кількість вболівальників виїхала через автомобільні пункти пропуску автобусами і автомобілями невеликими організованими групами через західну ділянку кордону.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що до поліції в ході фіналу Ліги чемпіонів 2018 звернулися понад 70 іноземців.