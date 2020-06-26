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Финал Кубка Украины перенесли в другой город во второй раз

Новости » Спорт     26.06.2020 - 16:14
Финал Кубка Украины перенесли в другой город во второй раз
Фото: в решающем матче сойдутся "Динамо" и "Ворскла" (facebook.com/fcdynamoua)

Все из-за тяжелой эпидемиологической ситуации

Финал Кубка Украины по футболу сезона 2019/2020, который должен пройти 8 июля, перенесли во второй раз. Решающий поединок пройдет в Харькове, а не во Львове, как планировалось ранее.

Об этом сообщается на сайте Украинской ассоциации футбола.

Решение перенести матч в другой город связано с эпидемиологической ситуацией во Львовской области, где за все время зафиксировано больше чем в других областях Украины случаев заражения коронавирусом.

Изначально финал Кубка Украины должен был состояться в Тернополе, но поединок перенесли во Львов. Тернополь же примет финал турнира в следующем сезоне.

Первым в финал нынешнего сезона пробился киевское "Динамо", которое в полуфинале уверенно обыграло "Минай" (2:0). Следующей место в финале забронировала полтавская "Ворскла", которая в серии послематчевых пенальти обыграла "Мариуполь" (1:1, 3:2 по пенальти)

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Автор: Вера Олейник

Теги Новости Украины ВорсклаДинамоМеталлистЛьвовКубок Украины
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