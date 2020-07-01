Финал Кубка Украины по футболу пройдет без зрителей

В Харькове на стадионе ОСК "Металлист" 8 июля состоится финальный матч Кубка Украины по футболу сезона-2019/2020 между командами "Динамо" (Киев) и "Ворскла" (Полтава). Начало встречи - в 21.30.

Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.

Согласно постановлению Главного санитарного врача Украины матч будет проходить при пустых трибунах.

Напомним, изначально финал Кубка Украины должен был состояться в Тернополе, но поединок перенесли во Львов.

Позже финал Кубка Украины по футболу сезона 2019/2020, который должен пройти 8 июля, перенесли вв Харькове.

Первым в финал нынешнего сезона пробился киевское "Динамо", которое в полуфинале уверенно обыграло "Минай" (2:0). Следующей место в финале забронировала полтавская "Ворскла", которая в серии послематчевых пенальти обыграла "Мариуполь" (1:1, 3:2 по пенальти)