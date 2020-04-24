Финал Кубка Германии по футболу перенесен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщается на сайте Немецкого футбольного союза (DFB).

Финал был запланирован на 23 мая в Берлине.

В текущем розыгрыше Кубка еще не сыграны полуфиналы "Саарбрюккен" - "Байер" и "Бавария" - "Айнтрахт" (Франкфурт).

Футбольные соревнования в Германии, как и в большинстве других стран Европы, были приостановлены из-за пандемии коронавируса.

Бундеслига готова возобновить турнир 9 мая в том случае, если получит разрешение властей Германии. Планируется, что матчи будут проходить в закрытом режиме с допуском на стадион и прилегающие территории максимум 322 человек. Игроки и весь персонал команд первых двух дивизионов пройдут проверку на коронавирус.

При подобном сценарии сезон может завершиться до 30 июня.

Напомним, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) настойчиво советует странам доиграть внутренние соревнования, дающие право на выступление в еврокубках. Если внутренние соревнования завершить невозможно, УЕФА допустит клубы для участия в Лиге чемпионов и Лиге Европы сезона-2020/21 на основании спортивного принципа.