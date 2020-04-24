Фінал Кубка Німеччини з футболу перенесено на невизначений термін через пандемію коронавірусу. Про це повідомляється на сайті Німецького футбольного союзу (DFB).

Фінал був запланований на 23 травня в Берліні.

У поточному розіграші Кубка ще не зіграні півфінали "Саарбрюкен" - "Байєр" і "Баварія" - "Айнтрахт" (Франкфурт).

Футбольні змагання в Німеччині, як і в більшості інших країн Європи, були припинені через пандемію коронавірусу.

Бундесліга готова відновити турнір 9 травня в тому випадку, якщо отримає дозвіл влади Німеччини. Планується, що матчі будуть проходити в закритому режимі з допуском на стадіон і прилеглі території максимум 322 осіб. Гравці і весь персонал команд перших двох дивізіонів пройдуть перевірку на коронавірус.

При такому сценарії сезон може завершитися до 30 червня.

Нагадаємо, Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) наполегливо радить країнам дограти внутрішні змагання, що дають право на виступ в єврокубках. Якщо внутрішні змагання завершити неможливо, УЄФА допустить клуби для участі в Лізі чемпіонів і Лізі Європи сезону-2020/21 на підставі спортивного принципу.