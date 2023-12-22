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Фільм про вторгнення росіян до Маріуполя потрапив у шортлист премії "Оскар"

Фото: фільм про російську облогу Маріуполя позмагається за номінування на "Оскар" (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Документальна стрічка про перші дні облоги російським агресором Маріуполя потрапила до шортлиста премії "Оскар". Картина представлена відразу у двох категоріях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на перелік фільмів-претендентів Академії кінематографічних мистецтв і наук.

Стрічка "20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова ввійшла до шортлиста одразу у двох номінаціях: "Найкращий міжнародний повнометражний фільм" та "Найкращий повнометражний документальний фільм".

Фільм було створено у співпраці Associated Press та американських документалістів з Frontline. Матеріал відзняли під час перших днів російської облоги Маріуполя.

Також до шортлиста в номінації "Документальний фільм" потрапив ще один фільм про Україну "Звідки куди". Він демонструє загальний портрет українських біженців, що мають спільно знайти безпечне місце у вирі війни.

Остаточний перелік номінантів на премію "Оскар" оголосять 23 січня 2024 року. Церемонія нагородження відбудеться 10 березня у Лос-Анджелесі, її ведучим стане американський комік Джиммі Кіммел.

Висунення на премію "Оскар" українських здобутків

У липні 2023 року українська поштова марка "Русскій воєнний корабль, іді…!" здобула найвищу нагороду на премії "Азіаго", яку також називають "філателістичним Оскаром".

Також раніше IT-Оскар отримав український додаток MacPaw, що захищає від кіберзагроз Росії та Білорусі.

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