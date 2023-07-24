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Відома українська марка отримала "філателістичний Оскар"

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Понеділок 24 липня 2023 16:34
Відома українська марка отримала "філателістичний Оскар" Фото: відома українська марка отримала "філателістичний Оскар" (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українська поштова марка "Русскій воєнний корабль, іді…!" здобула найвищу нагороду на премії "Азіаго", яку також називають "філателістичним Оскаром".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Укрпошти".

Як зазначили у компанії, таку нагороду марка отримала за унікальну реакцію на російську агресію та особливу ідею втілення. Зокрема, на ній замість зброї чи сцен боротьби зобразили зрозумілий для кожного жест, яким український військовий відповів на пропозицію ворога здатися.

До складу журі конкурсу входять видавці філателістичної літератури, художники, філателісти, парламентарі, чиновники. Загалом у ньому взяли участь 35 країн, нагороду для "Укрпошти" отримав генеральний консул України у Мілані Андрій Картиш.

У компанії нагадали, що її марки вже неодноразово здобували міжнародні нагороди. Зокрема, "Укрпошта" отримала відзнаку міжнародної премії "World Post & Parcel Awards 2023" і стала найкращою у категорії "Філателістична кампанія 2022 року".

Нагадаємо, марка "Русскій воєнний корабль, іді…!" посіла перше місце в опитуванні найкраща військова марка року в Україні.

Також ми писали, що у квітні в Україні випустили нову поштову марку, присвячену переможцям конкурсу Євробачення 2022 року групі Kalush Orchestra.

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