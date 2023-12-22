Фильм о вторжении россиян в Мариуполь попал в шортлист премии "Оскар"

Лента "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошла в шортлист сразу в двух номинациях: "Лучший международный полнометражный фильм" и "Лучший полнометражный документальный фильм".

Фильм был создан в сотрудничестве Associated Press и американских документалистов из Frontline. Материал отсняли во время первых дней российской осады Мариуполя.

Также в шортлист в номинации "Документальный фильм" попал еще один фильм об Украине "Откуда куда". Он демонстрирует общий портрет украинских беженцев, которые должны совместно найти безопасное место в водовороте войны.

Окончательный перечень номинантов на премию "Оскар" объявят 23 января 2024 года. Церемония награждения пройдет 10 марта в Лос-Анджелесе, ее ведущим станет американский комик Джимми Киммел.

Выдвижение на премию "Оскар" украинских достижений

В июле 2023 года украинская почтовая марка "Русский военный корабль, иди...!" получила высшую награду на премии "Азиаго", которую также называют "филателистическим Оскаром".

Также ранее IT-Оскар получило украинское приложение MacPaw, защищающее от киберугроз России и Беларуси.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.