ua en ru
Пт, 22 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Фільм про вторгнення росіян до Маріуполя потрапив у шортлист премії "Оскар"

США, П'ятниця 22 грудня 2023 02:05
UA EN RU
Фільм про вторгнення росіян до Маріуполя потрапив у шортлист премії "Оскар" Фото: фільм про російську облогу Маріуполя позмагається за номінування на "Оскар" (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Документальна стрічка про перші дні облоги російським агресором Маріуполя потрапила до шортлиста премії "Оскар". Картина представлена відразу у двох категоріях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на перелік фільмів-претендентів Академії кінематографічних мистецтв і наук.

Стрічка "20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова ввійшла до шортлиста одразу у двох номінаціях: "Найкращий міжнародний повнометражний фільм" та "Найкращий повнометражний документальний фільм".

Фільм було створено у співпраці Associated Press та американських документалістів з Frontline. Матеріал відзняли під час перших днів російської облоги Маріуполя.

Також до шортлиста в номінації "Документальний фільм" потрапив ще один фільм про Україну "Звідки куди". Він демонструє загальний портрет українських біженців, що мають спільно знайти безпечне місце у вирі війни.

Остаточний перелік номінантів на премію "Оскар" оголосять 23 січня 2024 року. Церемонія нагородження відбудеться 10 березня у Лос-Анджелесі, її ведучим стане американський комік Джиммі Кіммел.

Висунення на премію "Оскар" українських здобутків

У липні 2023 року українська поштова марка "Русскій воєнний корабль, іді…!" здобула найвищу нагороду на премії "Азіаго", яку також називають "філателістичним Оскаром".

Також раніше IT-Оскар отримав український додаток MacPaw, що захищає від кіберзагроз Росії та Білорусі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Оскар
NEWS
Битва безпілотників. Навіщо Україні FPV та чи змінить мільйон дронів хід війни
Битва безпілотників. Навіщо Україні FPV та чи змінить мільйон дронів хід війни
DAILY
Авдіївка, Куп'янськ та "гойдалки" під Бахмутом. Де Росія намагається прорвати оборону ЗСУ
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Авдіївка, Куп'янськ та "гойдалки" під Бахмутом. Де Росія намагається прорвати оборону ЗСУ