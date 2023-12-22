Фильм о вторжении россиян в Мариуполь попал в шортлист премии "Оскар"
Документальная лента о первых днях осады российским агрессором Мариуполя попала в шортлист премии "Оскар". Картина представлена сразу в двух категориях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перечень фильмов-претендентов Академии кинематографических искусств и наук.
Лента "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошла в шортлист сразу в двух номинациях: "Лучший международный полнометражный фильм" и "Лучший полнометражный документальный фильм".
Фильм был создан в сотрудничестве Associated Press и американских документалистов из Frontline. Материал отсняли во время первых дней российской осады Мариуполя.
Также в шортлист в номинации "Документальный фильм" попал еще один фильм об Украине "Откуда куда". Он демонстрирует общий портрет украинских беженцев, которые должны совместно найти безопасное место в водовороте войны.
Окончательный перечень номинантов на премию "Оскар" объявят 23 января 2024 года. Церемония награждения пройдет 10 марта в Лос-Анджелесе, ее ведущим станет американский комик Джимми Киммел.
Выдвижение на премию "Оскар" украинских достижений
В июле 2023 года украинская почтовая марка "Русский военный корабль, иди...!" получила высшую награду на премии "Азиаго", которую также называют "филателистическим Оскаром".
Также ранее IT-Оскар получило украинское приложение MacPaw, защищающее от киберугроз России и Беларуси.
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