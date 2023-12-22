ua en ru
Пт, 22 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Фильм о вторжении россиян в Мариуполь попал в шортлист премии "Оскар"

США, Пятница 22 декабря 2023 02:05
UA EN RU
Фильм о вторжении россиян в Мариуполь попал в шортлист премии "Оскар" Фото: фильм о российской осаде Мариуполя поборется за номинацию на "Оскар" (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Документальная лента о первых днях осады российским агрессором Мариуполя попала в шортлист премии "Оскар". Картина представлена сразу в двух категориях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перечень фильмов-претендентов Академии кинематографических искусств и наук.

Лента "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошла в шортлист сразу в двух номинациях: "Лучший международный полнометражный фильм" и "Лучший полнометражный документальный фильм".

Фильм был создан в сотрудничестве Associated Press и американских документалистов из Frontline. Материал отсняли во время первых дней российской осады Мариуполя.

Также в шортлист в номинации "Документальный фильм" попал еще один фильм об Украине "Откуда куда". Он демонстрирует общий портрет украинских беженцев, которые должны совместно найти безопасное место в водовороте войны.

Окончательный перечень номинантов на премию "Оскар" объявят 23 января 2024 года. Церемония награждения пройдет 10 марта в Лос-Анджелесе, ее ведущим станет американский комик Джимми Киммел.

Выдвижение на премию "Оскар" украинских достижений

В июле 2023 года украинская почтовая марка "Русский военный корабль, иди...!" получила высшую награду на премии "Азиаго", которую также называют "филателистическим Оскаром".

Также ранее IT-Оскар получило украинское приложение MacPaw, защищающее от киберугроз России и Беларуси.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Оскар
NEWS
Битва беспилотников. Зачем Украине FPV и изменит ли миллион дронов ход войны
Битва беспилотников. Зачем Украине FPV и изменит ли миллион дронов ход войны
DAILY
Авдеевка, Купянск и "качели" под Бахмутом. Где Россия пытается прорвать оборону ВСУ
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Авдеевка, Купянск и "качели" под Бахмутом. Где Россия пытается прорвать оборону ВСУ