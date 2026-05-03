Филиппины заявили о незаконных исследованиях Китая в своих водах и готовят ответ

Береговая охрана Филиппин заявила, что четыре китайских судна проводят незаконные морские научные исследования в водах страны, и пригрозила их вытеснить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

По словам представителей ведомства, речь идет об исследованиях, которые осуществляются без разрешения правительства Филиппин, что расценивается как нарушение Конвенции ООН по морскому праву.

"Береговая охрана Филиппин установила, что они проводят незаконные морские научные исследования без соответствующих полномочий и предварительного согласия правительства Филиппин, что является явным нарушением Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву", - говорится в заявлении представителя Береговой охраны контр-адмирала Джея Тарриела.

Он добавил, что для реагирования могут быть задействованы самолеты и патрульные катера, чтобы вытеснить китайские суда из акватории.

Что известно об этих судах

Согласно информации филиппинской стороны, два судна были замечены к западу и северо-востоку от Итбаята в провинции Батанес. Еще одно находилось вблизи атолла Джексон возле Палавана, а четвертое - к северо-западу от отмели Скарборо.

Одно из судов, по данным береговой охраны, является современным океанографическим исследовательским кораблем, способным проводить глубоководные исследования, картографирование морского дна и геофизическую разведку.

Другое - это первый в мире интеллектуальный дрон-носитель, построенный для одновременного развертывания и управления более 50 беспилотными воздушными, надводными и подводными аппаратами с целью проведения комплексных трехмерных океанических исследований.

"Мы не будем терпеть никаких незаконных морских научных исследований, проводимых без согласия нашего правительства", - заявил начальник береговой охраны Филиппин Ронни Гил Гаван.